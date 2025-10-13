Скидки
Арсений Грицюк поужинал в доме Егора Чинахова в Коламбусе

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк был приглашён на ужин в дом форварда «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова. Российский хоккеист опубликовал фотографию в своём телеграм-канале. Матч между «Нью-Джерси» и «Коламбусом» состоится в ночь на 14 октября.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
«Спасибо за приглашение на русский ужин, семья Чинаховых встречает в Коламбусе», — подписал фотографию Грицюк.

Фото: телеграм-канал Грицюка

Грицюк сделал две голевые передачи в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) и набрал свои первые очки в НХЛ. Это вторая игра форварда в дебютном сезоне в НХЛ. За 13.14 (2.12 – в большинстве) у россиянина три броска в створ ворот, один силовой приём, полезность – «+1».

