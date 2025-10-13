Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион объяснил, почему считает риском приглашение Кузнецова в «Металлург»

Олимпийский чемпион объяснил, почему считает риском приглашение Кузнецова в «Металлург»
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков назвал приглашение нападающего Евгения Кузнецова риском для «Металлурга».

«Рискованный ход. Как показал сезон в СКА, Кузнецов – непростой игрок, от него зависит настроение всей команды. При этом игровое настроение самого Кузнецова, скажем так, переменчивое. Здесь многое будет зависеть от Разина, от того, как он подберёт ключи к Кузнецову. Его первый матч получился неоднозначным – были и хорошие моменты, и проблемные», – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Кузнецов в двух матчах текущего сезона за магнитогорский «Металлург» отметился двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Кузнецов сыграл первый матч за «Металлург»! Каким получился его дебют?
Кузнецов сыграл первый матч за «Металлург»! Каким получился его дебют?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android