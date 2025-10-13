Олимпийский чемпион объяснил, почему считает риском приглашение Кузнецова в «Металлург»

Олимпийский чемпион Александр Пашков назвал приглашение нападающего Евгения Кузнецова риском для «Металлурга».

«Рискованный ход. Как показал сезон в СКА, Кузнецов – непростой игрок, от него зависит настроение всей команды. При этом игровое настроение самого Кузнецова, скажем так, переменчивое. Здесь многое будет зависеть от Разина, от того, как он подберёт ключи к Кузнецову. Его первый матч получился неоднозначным – были и хорошие моменты, и проблемные», – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Кузнецов в двух матчах текущего сезона за магнитогорский «Металлург» отметился двумя результативными передачами.