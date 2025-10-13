Салливан — о поражении «Рейнджерс» от «Вашингтона»: мы очень хорошо сыграли

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан заявил, что доволен игрой своей команды, несмотря на поражение в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (0:1). «Синерубашечники» перебросали соперника со счётом 35:21.

«Считаю, что мы очень хорошо сыграли. Я сказал об этом ребятам после игры. Наш тренерский штаб больше всего беспокоит то, как именно мы играем. Иногда бывает невозможно просчитать, попадёт шайба в ворота или нет.

Мне понравился наш настрой и самоотдача игроков. Отличный матч для нас, но надо отдать должное их вратарю [Чарли Линдгрену] – он совершил несколько ключевых сейвов в нужные моменты. Если мы продолжим играть с такой же самоотдачей, концентрацией и вниманием к деталям, то мы будем часто выигрывать матчи», – цитирует Салливана пресс-служба клуба.