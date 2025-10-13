Роман Ротенберг поздравил регбийное «Динамо» с завоеванием серебряных медалей ЧР

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва) Роман Ротенберг опубликовал пост в телеграм-канале, в котором выразил поздравления регбийной команде бело-голубых с завоеванием серебряных медалей чемпионата России. В финале первенства динамовцы уступили 12 октября казанской «Стреле-Ак Барс» со счётом 30:32 (6:15, 24:17).

«Поздравляю регбийный клуб «Динамо» с историческим достижением – выходом в финал чемпионата России и завоеванием серебряных медалей!

Это большое событие для всей динамовской семьи. Такой результат – доказательство того, что системная работа, вера в свои силы и стремление к победе приносят заслуженные плоды.

Уверен, это только начало нового этапа в развитии динамовского регби. Поздравляю игроков, тренерский штаб и руководство клуба с этим достижением!» – написал Ротенберг.

Напомним, Роман Ротенберг вошёл в совет директоров «Динамо» 1 июля. Перед ним была поставлена задача по развитию детско-юношеского и молодёжного хоккея в системе клуба.