«Шанхайские Драконы» обменяли нападающего Ивана Чеховича в «Сибирь». Китайский клуб получил денежную компенсацию. Срок соглашения с 26-летним нападающим — до конца сезона-2026/2027.

Перед сезоном-2025/2026 форвард пополнил состав «Шанхая» и провёл за китайскую команду пять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

В сезоне-2024/2025 Чехович выступал в составе «Витязя» и стал третьим бомбардиром команды (47 матчей, 36 очков, 12+24). В Континентальной хоккейной лиге Иван также выступал за «Локомотив» и «Торпедо». Всего на счету Ивана 279 матчей в КХЛ и 137 набранных очков (67 шайб и 70 передач).

В 2017 году Чехович был выбран «Сан-Хосе» под общим 212-м номером драфта, сыграв в НХЛ четыре встречи и сделав один голевой пас.