Агент Ивана Чеховича оценил обмен нападающего в «Сибирь»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Ивана Чеховича, прокомментировал обмен форварда из «Шанхайских Драконов» в «Сибирь».

«Надеюсь, что данный переход поможет Ивану вернуться в то состояние, в котором он находился в прошлом сезоне в «Витязе», где был одним из лучших игроков», — написал Бабаев в своём телеграм-канале.

Перед сезоном-2025/2026 форвард пополнил состав «Шанхая» и провёл за китайскую команду пять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

В сезоне-2024/2025 Чехович выступал в составе «Витязя» и стал третьим бомбардиром команды (47 матчей, 36 очков, 12+24). В Континентальной хоккейной лиге Иван также выступал за «Локомотив» и «Торпедо». Всего на счету Ивана 279 матчей в КХЛ и 137 набранных очков (67 шайб и 70 передач).