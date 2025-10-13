КХЛ определила лучших игроков пятой недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов пятой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Владимир Галкин («Автомобилист»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0,50 и процентом отражённых бросков 98,67%. В матче с «Авангардом» (3:0) Галкин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Егор Яковлев («Металлург»), набравший 4 (2+2) очка в трёх матчах недели.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Роман Горбунов («Автомобилист»), набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим новичком признан Кирилл Жуков («Лада»), сыгравший в двух матчах со средним игровым временем 17 минут и 49 секунд.