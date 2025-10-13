Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата Юлаева»: с каждым днём мы становимся всё лучше и лучше

Форвард «Салавата Юлаева»: с каждым днём мы становимся всё лучше и лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов рассказал о подготовке к домашнему матчу с принципиальным соперником казанским «Ак Барсом». Встреча пройдёт 14 октября в Уфе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Что ждать от домашнего матча с «Ак Барсом»?
– Ждём полные трибуны, накал страстей. «Зелёное дерби» – это всегда отличные матчи, лучшие в лиге. Будем биться до конца, играть только на победу.

– Насколько важно в первом «зелёном дерби» в Казани было отличиться при 0:3?
– Важно было забить, потому что с нулём не хочется уходить. В любом случае не хочется проигрывать, а в ноль тем более.

– Что станет ключевым в домашнем «зелёном дерби»?
– «Ак Барс» – опасная команда, хорошо играет в большинстве, так что все моменты будут ключевыми. Нужно выходить, биться, играть правильно по заданию тренерского штаба. Нужно держать голову холодной, удаления вредят игре. У нас молодая команда, мы учимся каждый день и становимся всё лучше и лучше, — цитирует Ефремова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android