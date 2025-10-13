Форвард «Салавата Юлаева»: с каждым днём мы становимся всё лучше и лучше

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов рассказал о подготовке к домашнему матчу с принципиальным соперником казанским «Ак Барсом». Встреча пройдёт 14 октября в Уфе.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

– Что ждать от домашнего матча с «Ак Барсом»?

– Ждём полные трибуны, накал страстей. «Зелёное дерби» – это всегда отличные матчи, лучшие в лиге. Будем биться до конца, играть только на победу.

– Насколько важно в первом «зелёном дерби» в Казани было отличиться при 0:3?

– Важно было забить, потому что с нулём не хочется уходить. В любом случае не хочется проигрывать, а в ноль тем более.

– Что станет ключевым в домашнем «зелёном дерби»?

– «Ак Барс» – опасная команда, хорошо играет в большинстве, так что все моменты будут ключевыми. Нужно выходить, биться, играть правильно по заданию тренерского штаба. Нужно держать голову холодной, удаления вредят игре. У нас молодая команда, мы учимся каждый день и становимся всё лучше и лучше, — цитирует Ефремова пресс-служба клуба.