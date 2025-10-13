Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» заключил полноценный контракт с Антоном Берлёвым

«Салават Юлаев» заключил полноценный контракт с Антоном Берлёвым
Комментарии

«Салават Юлаев» заключил полноценный контракт с нападающим Антоном Берлёвым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

31-летний Берлёв провёл минувший сезон за «Торпедо» и «Сибирь», сыграв в общей сложности 20 матчей. В трёх играх за уфимскую команду на пробном контракте нападающий отметился двумя результативными передачами. Всего в КХЛ нападающий сыграл 143 матча, в которых заработал 56 (20+36) очков.

«Салават Юлаев» после 12 матчей набрал восемь очков и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Форвард «Салавата Юлаева»: с каждым днём мы становимся всё лучше и лучше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android