«Салават Юлаев» заключил полноценный контракт с Антоном Берлёвым

«Салават Юлаев» заключил полноценный контракт с нападающим Антоном Берлёвым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

31-летний Берлёв провёл минувший сезон за «Торпедо» и «Сибирь», сыграв в общей сложности 20 матчей. В трёх играх за уфимскую команду на пробном контракте нападающий отметился двумя результативными передачами. Всего в КХЛ нападающий сыграл 143 матча, в которых заработал 56 (20+36) очков.

«Салават Юлаев» после 12 матчей набрал восемь очков и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.