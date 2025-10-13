Скидки
Экс-защитник сборной Казахстана Метальников назначен генеральным менеджером «Барыса»

Экс-защитник сборной Казахстана Метальников назначен генеральным менеджером «Барыса»
Бывший защитник сборной Казахстана Леонид Метальников назначен генеральным менеджером «Барыса», сообщает пресс-служба клуба.

Леонид Метальников – мастер спорта международного класса по хоккею. Будучи игроком, он становился обладателем Кубка Петрова, серебряным призёром Всемирной зимней Универсиады, неоднократным победителем чемпионата мира в первом дивизионе.

Экс-защитник сборной Казахстана и «Барыса» завершил профессиональную карьеру летом 2025 года и теперь переходит к работе в системе клуба в качестве генерального менеджера.

На данный момент «Барыс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

