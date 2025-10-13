Защитник минского «Динамо» Брэди Лайл внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Хоккеист получил повреждение в матче с «Шанхайскими Драконами» 9 октября.

В текущем сезоне 26-летний защитник провёл пять матчей, в которых отдал одну результативную передачу при нейтральном показателе полезности. В прошлой регулярке Лайл забросил 12 шайб, побив клубный рекорд по голам среди игроков обороны.

На данный момент минское «Динамо» занимает шестую строчку в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Ближайший матч «Динамо» проведёт на своём льду с «Торпедо» во вторник, 14 октября.