Матч МХЛ «Тайфун» — «Крылья Советов» начался на два часа позже из-за проблем со льдом

Матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Тайфун» — «Крылья Советов» начался на два часа позже из-за проблем со льдом на арене во Владивостоке. Старт матча был запланирован на 12:00 мск, а фактически начался лишь в 14:00 мск.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 14:00 МСК
Тайфун
Приморский край
3-й период
3 : 3
Крылья Советов
Москва

При подготовке площадки перед игрой возникли технические проблемы с ледозаливочной машиной, повредившей поверхность льда.

Права на видео принадлежат ХК «Тайфун». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Во вчерашнем матче между этими командами победу одержали «Крылья Советов» со счётом 4:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 24 очками после 13 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 23 очка после 12 матчей.

