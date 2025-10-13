Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Настраиваться даже не надо на такие игры». Защитник «Автомобилиста» — о матче со СКА

«Настраиваться даже не надо на такие игры». Защитник «Автомобилиста» — о матче со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Автомобилиста» Юрий Паутов поделился ожиданиями от предстоящего матча со СКА в Санкт-Петербурге. На данный момент екатеринбургский клуб имеет шестиматчевую победную серию, СКА проиграл пять матчей кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что скажешь о предстоящем сопернике – команде СКА?
— У СКА была серия поражений, а у нас идёт серия побед. Я думаю, соперники захотят исправить эту ситуацию. Нам надо продолжать цепляться за свою игру, продолжать набирать темп. Скорее всего, будет очень плотная игра по этим причинам. Поэтому все это знают, и уже, думаю, настраиваться даже не надо на такие игры – все готовы.

— Если посмотреть в календарь, то окажется, что у «Автомобилиста» игры идут практически через день, а СКА предыдущий свой матч провёл несколько дней назад как раз в Екатеринбурге. Может ли это оказать какое-то влияние, по крайней мере на старт матча?
— У нас был выходной, мы успели восстановиться. Сегодня провели хорошую раскатку интенсивную. Все ребята чувствуют себя хорошо. Тренерский штаб следит за этим – чтобы оставался и тонус, и сила. Поэтому игровой тонус очень важен. Когда порой паузы наступают, тяжело входить в игру, начинать первый период. Но в любом случае я думаю, что они, что мы начнём очень активно и плотно первый период. Поэтому всё будет исходить оттуда, — цитирует Паутова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
У «Автомобилиста» нет 10 основных игроков, а команда побеждает. За счёт чего?
У «Автомобилиста» нет 10 основных игроков, а команда побеждает. За счёт чего?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android