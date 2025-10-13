«Настраиваться даже не надо на такие игры». Защитник «Автомобилиста» — о матче со СКА

Защитник «Автомобилиста» Юрий Паутов поделился ожиданиями от предстоящего матча со СКА в Санкт-Петербурге. На данный момент екатеринбургский клуб имеет шестиматчевую победную серию, СКА проиграл пять матчей кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Что скажешь о предстоящем сопернике – команде СКА?

— У СКА была серия поражений, а у нас идёт серия побед. Я думаю, соперники захотят исправить эту ситуацию. Нам надо продолжать цепляться за свою игру, продолжать набирать темп. Скорее всего, будет очень плотная игра по этим причинам. Поэтому все это знают, и уже, думаю, настраиваться даже не надо на такие игры – все готовы.

— Если посмотреть в календарь, то окажется, что у «Автомобилиста» игры идут практически через день, а СКА предыдущий свой матч провёл несколько дней назад как раз в Екатеринбурге. Может ли это оказать какое-то влияние, по крайней мере на старт матча?

— У нас был выходной, мы успели восстановиться. Сегодня провели хорошую раскатку интенсивную. Все ребята чувствуют себя хорошо. Тренерский штаб следит за этим – чтобы оставался и тонус, и сила. Поэтому игровой тонус очень важен. Когда порой паузы наступают, тяжело входить в игру, начинать первый период. Но в любом случае я думаю, что они, что мы начнём очень активно и плотно первый период. Поэтому всё будет исходить оттуда, — цитирует Паутова пресс-служба клуба.