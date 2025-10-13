Форвард «Ак Барса» Хмелевски высказался о предстоящем матче с бывшим клубом «Салаватом»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски поделился ожиданиями от предстоящего матча с бывшей командой — уфимским «Салаватом Юлаевым». Уфимский клуб на данный момент находится на последнем месте в сводной таблице КХЛ.

— Следующий матч — завтра «Ак Барс» играет в Уфе в «зелёном дерби». С какими чувствами вы выйдете на эту встречу?

— Конечно же, все понимают — и в «Ак Барсе» тоже — какая важная будет для меня игра против «Салавата Юлаева». К тому же эти матчи получаются очень эмоциональными. И это будет моя первая игра в Уфе. Жду очень интересный хоккей.

— Что вы пожелаете болельщикам «Салавата Юлаева»? Ведь клуб идёт последним в турнирной таблице. Такого давно не было!

— Болельщики в Уфе очень хорошие. Я провёл три года в «Салавате Юлаеве», пытался отвечать болельщикам тем же, что они давали мне, — это доброта, хорошие эмоции. Хотел всегда радовать людей. В Уфе очень сильно любят хоккей. И жалко, что сейчас творится с хоккеем в Башкортостане.

— Битва «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» — это такая же заруба, как в НХЛ между «Флоридой» и «Тампой», например?

— Чтобы в полной мере ответить на ваш вопрос, мне нужно завтра сыграть против «Салавата Юлаева». Тогда я побываю и на той, и на этой стороне баррикад. Но когда я смотрел «зелёное дерби» со стороны Уфы, то там каждый матч был словно седьмая игра в серии плей-офф. Думаю, и в «Ак Барсе» всё то же самое, — цитирует Хмелевски «Матч ТВ».