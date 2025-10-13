Заслуженный тренер России Олег Браташ назначен главным тренером «Бурана», сообщает пресс-служба воронежского клуба. Специалист приступит к работе с командой 15 октября. Для Браташа это будет дебют в ВХЛ в качестве главного тренера. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Игорь Гаврилов.

Последним местом работы Браташа стала тольяттинская «Лада», которую он покинул в ноябре прошлого года. С ней он вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2023/2024 и занял седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее Браташ тренировал молодёжную и олимпийскую сборные России, работал в ярославском «Локомотиве» и петербургском СКА.