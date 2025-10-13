Скидки
СКА — Автомобилист: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Это будет вторая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. Недавняя игра в Екатеринбурге завершилась победой «Автомобилиста» в овертайме со счётом 2:1. На данный момент екатеринбургский клуб идет на шестиматчевой победной серии. СКА проиграл пять матчей кряду.

«Автомобилист» находится на втором месте Восточной конференции, СКА занимает девятое место в таблице Запада.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
У «Автомобилиста» нет 10 основных игроков, а команда побеждает. За счёт чего?
