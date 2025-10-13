Скидки
«Северсталь» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск
Сегодня, 13 октября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Обе предыдущие игры сезона остались за ярославским «Локомотивом».

На данный момент ярославский клуб занимает первое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» расположилась на седьмой строчке в таблице Запада.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
