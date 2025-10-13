Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен новый тренерский штаб СКА-ВМФ

Стал известен новый тренерский штаб СКА-ВМФ
Комментарии

Сформирован новый тренерский штаб команды СКА-ВМФ, сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. Ранее клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Николаем Воеводиным, его место занял Евгений Кетов, который ранее работал с Игорем Ларионовым в СКА.

Вместе с Воеводиным клуб покинули все члены тренерского штаба, работавшие со СКА-ВМФ. Кетову будут помогать старший тренер Павел Канарский, тренер защитников Антон Белов, а также тренеры вратарей Алексей Давыдов и Владислав Волков. За общую физическую подготовку станет отвечать Илья Гребенников, перешедший из «СКА-1946». Также в ближайшее время будет назначен тренер нападающих.

Материалы по теме
Кетова убрали из штаба Ларионова в СКА. Рассказываем, что это может означать
Кетова убрали из штаба Ларионова в СКА. Рассказываем, что это может означать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android