Стал известен новый тренерский штаб СКА-ВМФ

Сформирован новый тренерский штаб команды СКА-ВМФ, сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. Ранее клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Николаем Воеводиным, его место занял Евгений Кетов, который ранее работал с Игорем Ларионовым в СКА.

Вместе с Воеводиным клуб покинули все члены тренерского штаба, работавшие со СКА-ВМФ. Кетову будут помогать старший тренер Павел Канарский, тренер защитников Антон Белов, а также тренеры вратарей Алексей Давыдов и Владислав Волков. За общую физическую подготовку станет отвечать Илья Гребенников, перешедший из «СКА-1946». Также в ближайшее время будет назначен тренер нападающих.