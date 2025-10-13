Российский тренер «Нью-Джерси» прокомментировал информацию о травме Дадонова

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался о травме нападающего команды Евгения Дадонова. 36-летний хоккеист сломал руку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). Клуб добавил его в долгосрочный список травмированных: Дадонов пропустит минимум 10 игр.

«Тут может быть несколько недель, месяц на восстановление. Как я понимаю, скорее всего, у него была трещина. Надеюсь, ему будет нужно не так много времени. Он мастеровитый, умный хоккеист с большим опытом. Этим летом наш менеджмент и руководство уделяли время глубине состава, и Евгений нам добавил этой глубины с его мастерством, пониманием и опытом. Нам таких хоккеистов не хватало», – приводит слова Брылина ТАСС.