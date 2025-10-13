Российский тренер «Нью-Джерси» прокомментировал информацию о травме Дадонова
Поделиться
Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался о травме нападающего команды Евгения Дадонова. 36-летний хоккеист сломал руку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). Клуб добавил его в долгосрочный список травмированных: Дадонов пропустит минимум 10 игр.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Гостисбер, Никишин) – 04:06 1:1 Хэмилтон (Братт, Хьюз) – 28:15 2:1 Миллер (Каррье, Мартинук) – 29:23 2:2 Гласс (Хьюз) – 33:54 3:2 Миллер (Ахо, Блейк) – 50:21 (pp) 3:3 Братт (Песке, Хьюз) – 51:38 4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 57:17 5:3 Джарвис – 59:05 6:3 Робинсон (Холл, Котканиеми) – 59:47
«Тут может быть несколько недель, месяц на восстановление. Как я понимаю, скорее всего, у него была трещина. Надеюсь, ему будет нужно не так много времени. Он мастеровитый, умный хоккеист с большим опытом. Этим летом наш менеджмент и руководство уделяли время глубине состава, и Евгений нам добавил этой глубины с его мастерством, пониманием и опытом. Нам таких хоккеистов не хватало», – приводит слова Брылина ТАСС.
Комментарии
- 13 октября 2025
-
17:32
-
17:12
-
16:54
-
16:34
-
16:30
-
16:14
-
16:05
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:13
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:46
-
12:25
-
12:15
-
11:50
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:12
-
08:10
-
06:44
-
06:38