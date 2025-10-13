Скидки
Российский тренер «Нью-Джерси» прокомментировал информацию о травме Дадонова

Российский тренер «Нью-Джерси» прокомментировал информацию о травме Дадонова
Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался о травме нападающего команды Евгения Дадонова. 36-летний хоккеист сломал руку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). Клуб добавил его в долгосрочный список травмированных: Дадонов пропустит минимум 10 игр.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Гостисбер, Никишин) – 04:06     1:1 Хэмилтон (Братт, Хьюз) – 28:15     2:1 Миллер (Каррье, Мартинук) – 29:23     2:2 Гласс (Хьюз) – 33:54     3:2 Миллер (Ахо, Блейк) – 50:21 (pp)     3:3 Братт (Песке, Хьюз) – 51:38     4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 57:17     5:3 Джарвис – 59:05     6:3 Робинсон (Холл, Котканиеми) – 59:47    

«Тут может быть несколько недель, месяц на восстановление. Как я понимаю, скорее всего, у него была трещина. Надеюсь, ему будет нужно не так много времени. Он мастеровитый, умный хоккеист с большим опытом. Этим летом наш менеджмент и руководство уделяли время глубине состава, и Евгений нам добавил этой глубины с его мастерством, пониманием и опытом. Нам таких хоккеистов не хватало», – приводит слова Брылина ТАСС.

«Нью‑Джерси» внёс Евгения Дадонова в список травмированных после перелома руки
