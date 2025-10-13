«Барыс» поместил нападающего Николишина в список отказов

Нападающий «Барыса» Иван Николишин помещён в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

Минувший сезон 29-летний форвард начинал в омском «Авангарде», за который провёл 11 матчей и отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности «-2». По ходу сезона нападающий перешёл в «Барыс». В составе казахстанского клуба на счету Николишина 51 игра и 11 (4+7) очков. Всего в КХЛ Иван сыграл 336 матчей, в которых набрал 133 очка — забросил 52 шайбы и отдал 81 результативную передачу.