«Я был совершенно потерян». Форвард «Нью-Джерси» Грицюк — о дебютной игре в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк заявил, что был совершенно потерян в своей дебютной игре в НХЛ. 24-летний форвард провёл первый матч регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). Грицюк не набрал очков при полезности «-2» за 9:52 на льду.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Гостисбер, Никишин) – 04:06     1:1 Хэмилтон (Братт, Хьюз) – 28:15     2:1 Миллер (Каррье, Мартинук) – 29:23     2:2 Гласс (Хьюз) – 33:54     3:2 Миллер (Ахо, Блейк) – 50:21 (pp)     3:3 Братт (Песке, Хьюз) – 51:38     4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 57:17     5:3 Джарвис – 59:05     6:3 Робинсон (Холл, Котканиеми) – 59:47    

«Честно говоря, я был совершенно потерян. Предсезонка прошла для меня хорошо – мне дали много игрового времени, даже ставили в первое звено. Но официальные матчи НХЛ – это совсем другое дело. Темп, давление, всё происходит так быстро. «Каролина» – серьёзный соперник, и я был разочарован тем, как прошёл мой дебют. Но ребята подошли и сказали: «Не переживай, это сильная команда, против них всегда тяжело играть, особенно на выезде». Они напомнили, что мы проигрываем им три года подряд», – приводит слова Грицюка RG.

