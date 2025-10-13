«Я был совершенно потерян». Форвард «Нью-Джерси» Грицюк — о дебютной игре в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк заявил, что был совершенно потерян в своей дебютной игре в НХЛ. 24-летний форвард провёл первый матч регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). Грицюк не набрал очков при полезности «-2» за 9:52 на льду.

«Честно говоря, я был совершенно потерян. Предсезонка прошла для меня хорошо – мне дали много игрового времени, даже ставили в первое звено. Но официальные матчи НХЛ – это совсем другое дело. Темп, давление, всё происходит так быстро. «Каролина» – серьёзный соперник, и я был разочарован тем, как прошёл мой дебют. Но ребята подошли и сказали: «Не переживай, это сильная команда, против них всегда тяжело играть, особенно на выезде». Они напомнили, что мы проигрываем им три года подряд», – приводит слова Грицюка RG.