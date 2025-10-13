Скидки
Вратарь «Автомобилиста» Галкин: приятно, что Ги Буше сравнил меня с Третьяком

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин заявил, что ему приятно сравнение с Владиславом Третьяком от главного тренера «Авангарда» Ги Буше.

– Вы выдали два блестящих матча против «Авангарда» – 4:1 и 3:0, после второго главный тренер «ястребов» сравнил вас с Владиславом Третьяком и сказал, что именно вы вновь вытянули игру. Теперь Омск – ваш «клиент»?
– В хоккее не бывает личных побед – только командные. Но не скрою, что такое сравнение от Ги Буше мне очень приятно. Владислав Третьяк – легенда нашего цеха и нашего хоккея, видел многие эпизоды его игры. Хотя по габаритам мне ближе другой великий голкипер сборной СССР и мой тёзка – Владимир Мышкин.

– Оба часто выступают в прессе, следите за их комментариями?
– Мне интересны их профессиональные оценки. Ведь вратари – это особая корпорация, все – профессионалы. Все друг друга поддерживают, в том числе в прессе. Хотя за последние десятилетия наша профессия прилично изменилась – другие скорости, иной стиль, – приводит слова Галкина Russia-Hockey.

