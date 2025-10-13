Нападающий «Вашингтона» Дюбуа травмировался в матче с «Рейнджерс»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0). 27-летний форвард провёл последнюю смену за шесть минут до конца третьего периода.

«Мы оценим его состояние позже, но он действительно досрочно завершил игру», – приводит слова главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери RMNB.

Дюбуа выступает за «столичных» с 2024 года. В текущем сезоне нападающий не набрал очков в трёх матчах. В прошлом сезоне на его счету 92 встречи с учетом плей-офф, в которых он отметился 20 заброшенными шайбами и 49 результативными передачами при полезности «+30».