«Монреаль» продлил контракт с защитником Хатсоном на восемь лет

«Монреаль Канадиенс» официально объявил о продлении контракта с защитником Лэйном Хатсоном. Соглашение с 21-летним игроком обороны рассчитано на восемь лет и вступит в силу 1 июля 2026 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит $ 8,85 млн.

В прошлом сезоне Хатсон стал новичком года в НХЛ, получив «Колдер Трофи». Он набрал 66 (6+60) очков за 82 матча в регулярном чемпионате, а также провёл пять встреч в Кубке Стэнли, где отметился пятью результативными передачами при общей полезности «-7».

Защитник также повторил рекорд НХЛ по числу голевых передач для защитников-новичков (Ларри Мерфи – 60 пасов в сезоне-1980/1981).