Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» продлил контракт с защитником Хатсоном на восемь лет

«Монреаль» продлил контракт с защитником Хатсоном на восемь лет
Комментарии

«Монреаль Канадиенс» официально объявил о продлении контракта с защитником Лэйном Хатсоном. Соглашение с 21-летним игроком обороны рассчитано на восемь лет и вступит в силу 1 июля 2026 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит $ 8,85 млн.

В прошлом сезоне Хатсон стал новичком года в НХЛ, получив «Колдер Трофи». Он набрал 66 (6+60) очков за 82 матча в регулярном чемпионате, а также провёл пять встреч в Кубке Стэнли, где отметился пятью результативными передачами при общей полезности «-7».

Защитник также повторил рекорд НХЛ по числу голевых передач для защитников-новичков (Ларри Мерфи – 60 пасов в сезоне-1980/1981).

Материалы по теме
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли сравнил защитника «Монреаля» Хатсона с Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android