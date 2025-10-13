Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Первый номер драфта НХЛ — 2025 Шефер высказался о своей дебютной шайбе в НХЛ

Первый номер драфта НХЛ — 2025 Шефер высказался о своей дебютной шайбе в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер поделился эмоциями от своей первой шайбы в НХЛ. 18-летний игрок обороны отличился в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4). «Столичные» оспорили гол из-за возможного паса рукой, но после видеопросмотра судьи засчитали взятие ворот.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Овечкин, Карлсон) – 01:50     0:2 Протас (Чикран, Уилсон) – 13:52     0:3 Леонард – 29:50     0:4 Протас – 35:30     1:4 Дюклер (Хорват, Палмьери) – 38:51 (pp)     2:4 Шефер (Палмьери, Хорват) – 44:28 (pp)    

«Сейчас мама рядом с хоккейными богами. Может, она дала им по $ 20, чтобы они позволили этому голу случиться. Она определённо готова помочь. Этот гол дал нам всплеск, мы хотели бы продолжить игру на этих эмоциях. То, что его не сразу засчитали, конечно, сказалось. Это был долгий-долгий тайм-аут. Однако судьи правильно решили, я считаю.

Мне нравится проводить на льду много времени. Это потрясающе. Думаю, что мы неплохо боролись. Жаль только, что не получилось победить. Я уже обожаю фанатов «Айлендерс». Я здесь как дома. Мне 18 лет, и, когда такая поддержка, это просто невероятно. Отец и брат уедут отсюда с прекрасными впечатлениями от болельщиков», – приводит слова Шефера сайт НХЛ.

В феврале 2024 года мать хоккеиста Дженнифер умерла от рака груди. В июне этого года он был выбран клубом с Лонг-Айленда под общим первым номером на драфте НХЛ.

Материалы по теме
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер побил необычный рекорд Кросби 19-летней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android