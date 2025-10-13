Первый номер драфта НХЛ — 2025 Шефер высказался о своей дебютной шайбе в НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер поделился эмоциями от своей первой шайбы в НХЛ. 18-летний игрок обороны отличился в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4). «Столичные» оспорили гол из-за возможного паса рукой, но после видеопросмотра судьи засчитали взятие ворот.

«Сейчас мама рядом с хоккейными богами. Может, она дала им по $ 20, чтобы они позволили этому голу случиться. Она определённо готова помочь. Этот гол дал нам всплеск, мы хотели бы продолжить игру на этих эмоциях. То, что его не сразу засчитали, конечно, сказалось. Это был долгий-долгий тайм-аут. Однако судьи правильно решили, я считаю.

Мне нравится проводить на льду много времени. Это потрясающе. Думаю, что мы неплохо боролись. Жаль только, что не получилось победить. Я уже обожаю фанатов «Айлендерс». Я здесь как дома. Мне 18 лет, и, когда такая поддержка, это просто невероятно. Отец и брат уедут отсюда с прекрасными впечатлениями от болельщиков», – приводит слова Шефера сайт НХЛ.

В феврале 2024 года мать хоккеиста Дженнифер умерла от рака груди. В июне этого года он был выбран клубом с Лонг-Айленда под общим первым номером на драфте НХЛ.