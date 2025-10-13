Форвард СКА Гримальди не вошёл в заявку на матч с «Автомобилистом», Голдобин — в составе

Нападающий СКА Николай Голдобин вошёл в заявку на матч с «Автомобилистом», ранее игрок пропустил две встречи. Отметим, что в состав на игру не попал форвард Рокко Гримальди. Матч состоится сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Автомобилист Екатеринбург

Также в заявку на матч вошёл защитник Никита Зайцев, который пропустил начало сезона из-за травмы, полученной во встрече турнира имени Николая Пучкова с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

Фото: ХК СКА

Это будет вторая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. Недавняя игра в Екатеринбурге завершилась победой «Автомобилиста» в овертайме со счётом 2:1. На данный момент екатеринбургский клуб идет на шестиматчевой победной серии. СКА проиграл пять матчей кряду.