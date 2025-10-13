Форвард «Динамо» Комтуа: я не был суперзвездой в НХЛ, но в России меня любят болельщики

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа сравнил свою популярность в КХЛ и НХЛ. В Национальной хоккейной лиге форвард играл за «Анахайм Дакс» и «Каролину Харрикейнз».

«Иногда после матчей могу долго после игр фотографироваться, общаться с болельщиками. Иногда этот процесс занимает не так много времени. Всё зависит от важности матча. Они платят деньги и приходят смотреть на нас, поддерживать. Встреча с ними после игры – шанс поблагодарить их за то, что приходят на «Динамо». Это часть нашей работы.

Чувствую ли я больше популярности в КХЛ, чем в НХЛ? Возможно. Я не был суперзвездой в НХЛ. Был одним из хороших парней в лиге. Наверное, я и здесь не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно к нашим фанатам. Людям важно, когда ты отвечаешь взаимностью», – приводит слова Комтуа Legalbet.