В МХЛ с сезона-2026/2027 для тренеров вводится обязательное наличие аттестата

В Молодёжной хоккейной лиге с сезона-2026/2027 для тренеров будет обязательным наличие профессионального аттестата. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

«Новая система аттестации в МХЛ – это стратегическое решение для качественного шага вперёд в подготовке молодых хоккеистов. Наша цель – создать программу, соответствующую современным стандартам, в которой тренер – это не только тактик, но и психолог, медийная личность и менеджер. Обязательное обучение и аттестация помогут в работе молодым тренерам, что напрямую повлияет на качество хоккея, рост мастерства игроков и ускорит их переход в КХЛ», — приводит слова вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александра Гуськова сайт МХЛ.

Уточняется, что для работы в лиге тренерам необходимо получить профессиональный аттестат одной из двух категорий: высшая категория: для главных тренеров (требуется высшее образование, стаж от трёх лет и расширенная программа подготовки), первая категория: для других тренеров (требуется профильное образование или дополнительное обучение).

Отмечается, что процесс аттестации включает обучение и защиту квалификации перед экспертами. После чего тренеры получат электронный аттестат, действующий четыре года.