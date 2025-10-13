Скидки
Призёр Олимпийских игр: Овечкин вкатывается в сезон, всё у него нормально

Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов высказался об игре российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте сезона НХЛ. 40-летний форвард начал регулярный чемпионат с трёх игр без заброшенных шайб.

«Александр вкатывается в сезон, всё у него нормально. У него достаточно времени, чтобы это сделать. Команда выглядит неплохо. В интервью главного тренера «Вашингтона» я прочитал, что Александр с каждым днём выходит на свой уровень. Так что у него достаточно времени для разгона», – приводит слова Самсонова ТАСС.

Овечкин – рекордсмен НХЛ по числу голов в рамках регулярок (897 в 1494 играх). В прошлом сезоне он побил рекорд Уэйна Гретцки.

