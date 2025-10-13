Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк сравнил уровень игры в КХЛ и НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк заявил, что в КХЛ можно позволить себе чуть больше ошибок, чем в НХЛ.

«Здесь темп выше, а силовые – жёстче, но это всё ещё люди. Главное отличие – это уровень игроков: в КХЛ он более ровный, а здесь есть такие, как Кучеров и Пойнт. В матчах с такими хоккеистами больше внимания уделяется защите, потому что одна маленькая ошибка будет дорого стоить и ты окажешься на скамейке запасных. В КХЛ можно позволить себе чуть больше ошибок», – приводит слова Грицюка RG.

Грицюк сделал две голевые передачи во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) и набрал свои первые очки в НХЛ. Это вторая игра форварда в дебютном сезоне в НХЛ. За 13.14 (2.12 – в большинстве) у россиянина три броска в створ ворот, один силовой приём, полезность – «+1».