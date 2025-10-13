Скидки
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк сравнил уровень игры в КХЛ и НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк сравнил уровень игры в КХЛ и НХЛ
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк заявил, что в КХЛ можно позволить себе чуть больше ошибок, чем в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хишир, Мерсер) – 08:30     0:2 Браун (Грицюк, Хьюз) – 10:17     0:3 Хишир (Майер, Хьюз) – 13:48     1:3 Гурд (Пойнт, Крозье) – 27:31     2:3 Макдона (Хагель, Крозье) – 37:23     2:4 Братт – 44:48 (sh)     2:5 Браун (Грицюк, Немец) – 46:29     3:5 Рэддиш (Бьёркстранд, Гонсалвес) – 56:17    

«Здесь темп выше, а силовые – жёстче, но это всё ещё люди. Главное отличие – это уровень игроков: в КХЛ он более ровный, а здесь есть такие, как Кучеров и Пойнт. В матчах с такими хоккеистами больше внимания уделяется защите, потому что одна маленькая ошибка будет дорого стоить и ты окажешься на скамейке запасных. В КХЛ можно позволить себе чуть больше ошибок», – приводит слова Грицюка RG.

Грицюк сделал две голевые передачи во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) и набрал свои первые очки в НХЛ. Это вторая игра форварда в дебютном сезоне в НХЛ. За 13.14 (2.12 – в большинстве) у россиянина три броска в створ ворот, один силовой приём, полезность – «+1».

Первый балл Грицюка в НХЛ — красота! Его дубль из передач помог сокрушить «Тампу»
Первый балл Грицюка в НХЛ — красота! Его дубль из передач помог сокрушить «Тампу»
