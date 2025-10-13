Скидки
Хоккей

Дорофеев и Бобровский признаны первой и третьей звёздами недели в НХЛ



Российский нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба турнира в социальной сети Х.

Дорофеев принял участие в трёх матчах первой недели сезона, в каждом из которых отметился минимум одной заброшенной шайбой, набрав в общей сложности 5 (5+0) очков. В игре с «Лос-Анджелес Кингз» (5:6 Б) россиянин оформил хет-трик. Дорофеев возглавляет таблицу снайперов текущего сезона.

Второй звездой недели стал американский форвард «Оттавы Сенаторз» Шейн Пинто. В двух встречах он набрал 5 (4+1) очков.

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан третьей звездой недели. Вратарь принял участие в трёх матчах и одержал три победы, отразив 92,5% бросков.

