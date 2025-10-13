Скидки
37-летний форвард «Виннипега» Джонатан Тэйвз набрал первое очко в НХЛ спустя два года

Нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз набрал первое очко в НХЛ спустя два года отсутствия из-за проблем со здоровьем. 37-летний форвард отметился результативной передачей в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
1 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Бэррон (Кёпке, Пирсон) – 07:35     0:2 Нидеррайтер (Нюквист, Тэйвз) – 11:48 (pp)     1:2 Пажо – 22:05     1:3 Стэнли (Пирсон, Бэррон) – 22:19    

На 12-й минуте нападающий Нино Нидеррайтер забросил вторую шайбу во встрече с передач Густава Нюквиста и
Джонатана Тэйвза.

Тэйвз выступал за «Чикаго Блэкхоукс» с 2007 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли, после завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем. Летом 2025 года форвард заключил однолетний контракт с «Виннипегом».

