37-летний форвард «Виннипега» Джонатан Тэйвз набрал первое очко в НХЛ спустя два года

Нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз набрал первое очко в НХЛ спустя два года отсутствия из-за проблем со здоровьем. 37-летний форвард отметился результативной передачей в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты.

На 12-й минуте нападающий Нино Нидеррайтер забросил вторую шайбу во встрече с передач Густава Нюквиста и

Джонатана Тэйвза.

Тэйвз выступал за «Чикаго Блэкхоукс» с 2007 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли, после завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем. Летом 2025 года форвард заключил однолетний контракт с «Виннипегом».