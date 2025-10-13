«Северсталь» победила «Локомотив», едва не упустив преимущество в четыре шайбы

Сегодня, 13 октября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данил Веряев, Давид Думбадзе, Михаил Ильин и Илья Квочко. За ярославцев отличились Байрон Фрейз и Георгий Иванов (дважды).
Отметим, что после двух периодов железнодорожники уступали со счётом 0:4.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 14 матчей, в которых набрала 16 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 20 очками после 15 встреч располагается на первой строчке Запада.
- 13 октября 2025
-
22:14
-
22:12
-
21:44
-
21:18
-
20:52
-
20:36
-
20:10
-
19:48
-
19:26
-
19:06
-
18:44
-
18:38
-
18:18
-
17:58
-
17:32
-
17:12
-
16:54
-
16:34
-
16:30
-
16:14
-
16:05
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:13
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:46
-
12:25
-
12:15
-
11:50