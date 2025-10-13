Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Северсталь» победила «Локомотив», едва не упустив преимущество в четыре шайбы

Сегодня, 13 октября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данил Веряев, Давид Думбадзе, Михаил Ильин и Илья Квочко. За ярославцев отличились Байрон Фрейз и Георгий Иванов (дважды).

Отметим, что после двух периодов железнодорожники уступали со счётом 0:4.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 14 матчей, в которых набрала 16 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 20 очками после 15 встреч располагается на первой строчке Запада.