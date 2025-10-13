Скидки
Главная Хоккей Новости

Северсталь — Локомотив, результат матча 13 октября 2025 года, счет 4:3, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» победила «Локомотив», едва не упустив преимущество в четыре шайбы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 октября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 02:35 (5x5)     2:0 Думбадзе (Веряев) – 13:09 (5x5)     3:0 Ильин (Грегуар, Калдис) – 31:20 (5x5)     4:0 Квочко (Смирнов, Аймурзин) – 38:02 (5x3)     4:1 Фрейз (Ульев, Кузин) – 42:24 (5x5)     4:2 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:15 (5x5)     4:3 Иванов (Ульев, А. Радулов) – 50:55 (5x5)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данил Веряев, Давид Думбадзе, Михаил Ильин и Илья Квочко. За ярославцев отличились Байрон Фрейз и Георгий Иванов (дважды).

Отметим, что после двух периодов железнодорожники уступали со счётом 0:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 14 матчей, в которых набрала 16 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 20 очками после 15 встреч располагается на первой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
