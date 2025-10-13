Скидки
Хоккей

СКА — Автомобилист, результат матча 13 октября 2025 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

СКА прервал серию из пяти поражений, обыграв «Автомобилист»
Комментарии

Сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

На 17-й минуте нападающий СКА Матвей Короткий забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Автомобилиста» Кёртис Волк сравнял счёт. На 46-й минуте защитник Андрей Педан вывел СКА вперёд, установив окончательный счёт в матче.

До этой встречи у СКА была серия из пяти поражений, у «Автомобилиста» — из шести побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 15 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 21 очками после 16 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.

Новости. Хоккей
