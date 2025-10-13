СКА прервал серию из пяти поражений, обыграв «Автомобилист»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 2:1.

На 17-й минуте нападающий СКА Матвей Короткий забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Автомобилиста» Кёртис Волк сравнял счёт. На 46-й минуте защитник Андрей Педан вывел СКА вперёд, установив окончательный счёт в матче.

До этой встречи у СКА была серия из пяти поражений, у «Автомобилиста» — из шести побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 15 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 21 очками после 16 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.