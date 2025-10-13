Дубль Маккиннона принёс «Колорадо» победу над «Баффало», у Ничушкина — передача

Сегодня, 13 октября, в Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кибэнк-центр», одержали гости со счётом 3:1.

В составе «Баффало» единственный гол на свой счёт записал Тейдж Томпсон. За «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (дважды) и Кейл Макар.

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Сэйбрз» встретятся с «Оттавой Сенаторз», а «Эвеланш» сыграют с «Коламбус Блю Джекетс». Игры пройдут 16 и 17 октября соответственно.