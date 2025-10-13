Скидки
Баффало Сэйбрз — Колорадо Эвеланш, результат матча 13 октября 2025 года, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

Дубль Маккиннона принёс «Колорадо» победу над «Баффало», у Ничушкина — передача
Комментарии

Сегодня, 13 октября, в Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кибэнк-центр», одержали гости со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 03:14     1:1 Томпсон (Так, Далин) – 16:32     1:2 Макар (Ничушкин) – 24:32     1:3 Маккиннон (Нечас, Макар) – 31:59    

В составе «Баффало» единственный гол на свой счёт записал Тейдж Томпсон. За «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (дважды) и Кейл Макар.

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Сэйбрз» встретятся с «Оттавой Сенаторз», а «Эвеланш» сыграют с «Коламбус Блю Джекетс». Игры пройдут 16 и 17 октября соответственно.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Защитник «Колорадо» Бёрнс стал 23-м игроком в истории НХЛ с 1500 матчами в регулярках
