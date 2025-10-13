Главный тренер «Локомотива» Хартли: сейчас мы не играем в ту игру, которую хотим видеть

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— «Северсталь» — с победой! Тяжёлое начало для нас. Наделали ошибок, пропустили лёгкие голы. В третьем периоде показали, кем мы можем быть, кто мы есть. Много над чем нужно работать. Видно, что ребята стараются, но сейчас мы не играем в ту игру, которую хотим видеть. Будем улучшать.

— Что вы сказали команде во втором перерыве?

— Первые два периода мы не играли так, как играет наша команда. Было видно, что ребята сами знают, что могут играть лучше. Те ошибки, которые был совершены, непозволительно делать профессионалам. Мы не играли на уровне чемпионской команды. Мы просили ребят показать свою спортивную злость и гордость, — приводит слова Хартли пресс-служба «Северстали».