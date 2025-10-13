Скидки
Хоккей

Главный тренер «Локомотива» Хартли: сейчас мы не играем в ту игру, которую хотим видеть

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 02:35 (5x5)     2:0 Думбадзе (Веряев) – 13:09 (5x5)     3:0 Ильин (Грегуар, Калдис) – 31:20 (5x5)     4:0 Квочко (Смирнов, Аймурзин) – 38:02 (5x3)     4:1 Фрейз (Ульев, Кузин) – 42:24 (5x5)     4:2 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:15 (5x5)     4:3 Иванов (Ульев, А. Радулов) – 50:55 (5x5)    

— «Северсталь» — с победой! Тяжёлое начало для нас. Наделали ошибок, пропустили лёгкие голы. В третьем периоде показали, кем мы можем быть, кто мы есть. Много над чем нужно работать. Видно, что ребята стараются, но сейчас мы не играем в ту игру, которую хотим видеть. Будем улучшать.

— Что вы сказали команде во втором перерыве?
— Первые два периода мы не играли так, как играет наша команда. Было видно, что ребята сами знают, что могут играть лучше. Те ошибки, которые был совершены, непозволительно делать профессионалам. Мы не играли на уровне чемпионской команды. Мы просили ребят показать свою спортивную злость и гордость, — приводит слова Хартли пресс-служба «Северстали».

