Главный тренер «Северстали» Козырев прокомментировал победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (4:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Очень непростой матч, очень сложный. Сильный соперник. Очень отрадно, что мы в этом матче победили.

— Третий матч с «Локомотивом» в этом сезоне. В прошлых двух встречах забрасывали по одной шайбе. Что произошло сегодня?

— Сегодня здорово сыграли в атаке. Нам повезло – получили возможность играть в большинстве. Было пятиминутное удаление, играли «5 на 3».

— Вы взяли тайм-аут в третьем периоде – психологический момент или больше тактический?

– Всё вместе, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».