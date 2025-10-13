Скидки
Хоккей

Главный тренер «Северстали» Козырев прокомментировал победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (4:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 02:35 (5x5)     2:0 Думбадзе (Веряев) – 13:09 (5x5)     3:0 Ильин (Грегуар, Калдис) – 31:20 (5x5)     4:0 Квочко (Смирнов, Аймурзин) – 38:02 (5x3)     4:1 Фрейз (Ульев, Кузин) – 42:24 (5x5)     4:2 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:15 (5x5)     4:3 Иванов (Ульев, А. Радулов) – 50:55 (5x5)    

— Очень непростой матч, очень сложный. Сильный соперник. Очень отрадно, что мы в этом матче победили.

— Третий матч с «Локомотивом» в этом сезоне. В прошлых двух встречах забрасывали по одной шайбе. Что произошло сегодня?
— Сегодня здорово сыграли в атаке. Нам повезло – получили возможность играть в большинстве. Было пятиминутное удаление, играли «5 на 3».

— Вы взяли тайм-аут в третьем периоде – психологический момент или больше тактический?
– Всё вместе, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

