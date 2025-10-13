«Виннипег» одержал уверенную победу над «Айлендерс»

Сегодня, 13 октября, в Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

В составе «Айлендерс» отличились Жан-Габриэль Пажо и Эмиль Хейнеман. За «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Морган Бэррон, Нино Нидеррайтер, Логан Стэнли, Таннер Пирсон и Марк Шайфли.

Российский вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 21 бросок из 25. Нападающие «Айлендерс» Максим Цыплаков и Максим Цыплаков результативными действиями не отметились. Форварды «Виннипега» Владислав Наместников и Никита Чибриков очков не набрали.