Хоккей

Нью-Йорк Айлендерс – Виннипег Джетс, результат матча 13 октября 2025 года, счет 2:5, КХЛ 2025/2026

«Виннипег» одержал уверенную победу над «Айлендерс»
Сегодня, 13 октября, в Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Бэррон (Кёпке, Стэнли) – 07:35     0:2 Нидеррайтер (Нюквист, Тэйвз) – 11:48 (pp)     1:2 Пажо (Деанджело) – 22:05     1:3 Стэнли (Пирсон, Бэррон) – 22:19     1:4 Пирсон (Нидеррайтер) – 32:39     2:4 Хейнеман (Друен, Шефер) – 34:45     2:5 Шайфли (Коннор) – 57:35    

В составе «Айлендерс» отличились Жан-Габриэль Пажо и Эмиль Хейнеман. За «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Морган Бэррон, Нино Нидеррайтер, Логан Стэнли, Таннер Пирсон и Марк Шайфли.

Российский вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 21 бросок из 25. Нападающие «Айлендерс» Максим Цыплаков и Максим Цыплаков результативными действиями не отметились. Форварды «Виннипега» Владислав Наместников и Никита Чибриков очков не набрали.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
