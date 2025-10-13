«Тампа» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Бостон»
Сегодня, 13 октября, в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали гости со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Гюнцель, Гонсалвес) – 01:09 0:2 Чирелли (Гюнцель, Гонсалвес) – 13:16 0:3 Гурд (Хольмберг, Мозер) – 20:39 1:3 Миттельштадт (Арвидссон, Заха) – 21:09 1:4 Хольмберг (Бьёркстранд, Крозье) – 23:37 2:4 Харрис (Пастрняк) – 25:31 3:4 Гики (Заха) – 31:35
В составе «Бостона» забивали Кейси Миттельштадт, Джордан Харрис и Морган Гики. За «Тампу» отличились Энтони Чирелли (дважды). Янни Гурд и Понтус Хольмберг.
Российские игроки хозяев Никита Задоров и Марат Хуснутдинов не набрали очков. Нападающий гостей Никита Кучеров результативными действиями не отметился.
В следующем матче «Брюинз» встретятся с «Вегас Голден Найтс», а «Тампа» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Игры пройдут 17 и 15 октября соответственно.
