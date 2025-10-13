«Тампа» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Бостон»

Сегодня, 13 октября, в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали гости со счётом 4:3.

В составе «Бостона» забивали Кейси Миттельштадт, Джордан Харрис и Морган Гики. За «Тампу» отличились Энтони Чирелли (дважды). Янни Гурд и Понтус Хольмберг.

Российские игроки хозяев Никита Задоров и Марат Хуснутдинов не набрали очков. Нападающий гостей Никита Кучеров результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Брюинз» встретятся с «Вегас Голден Найтс», а «Тампа» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Игры пройдут 17 и 15 октября соответственно.