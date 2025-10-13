Скидки
Хоккей

КХЛ признала ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА

КХЛ признала ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА
Комментарии

Победная шайба СКА, заброшенная на 46-й минуте защитником Андреем Педаном во встрече с «Автомобилистом», (2:1) была засчитана ошибочно, сообщает пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

«На 46-й минуте матча после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранён от работы на матчах КХЛ.

Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и «Автомобилист», а также всем болельщикам за данный эпизод», — говорится в заявлении лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новости. Хоккей
