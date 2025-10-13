КХЛ признала ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА

Победная шайба СКА, заброшенная на 46-й минуте защитником Андреем Педаном во встрече с «Автомобилистом», (2:1) была засчитана ошибочно, сообщает пресс-служба КХЛ.

«На 46-й минуте матча после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранён от работы на матчах КХЛ.

Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и «Автомобилист», а также всем болельщикам за данный эпизод», — говорится в заявлении лиги.

