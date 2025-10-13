Скидки
Главная Хоккей Новости

«Серьёзно, что ли?» Реакция Ларионова на признание ошибочным гола Педана

«Серьёзно, что ли?» Реакция Ларионова на признание ошибочным гола Педана
Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на признание ошибочным победного гола Андрея Педана в матче с «Автомобилистом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

— Пару минут назад департамент судейства написал, что шайба после броска Педана не залетела в ворота и была признана ошибочной.
— Да ладно! Серьёзно, что ли? Не было гола?

— Не было.
— Не могу комментировать подобные вещи, только что от вас это узнал, надо потом посмотреть на видео. Я не видел, у меня нет комментариев даже, — сказал Ларионов на пресс-конференции.

На 46-й минуте встречи после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене не удостоверился в правильности взятия ворот и был пожизненно отстранён от работы на матчах КХЛ.

КХЛ признала ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА
