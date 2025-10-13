«Серьёзно, что ли?» Реакция Ларионова на признание ошибочным гола Педана

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на признание ошибочным победного гола Андрея Педана в матче с «Автомобилистом» (2:1).

— Пару минут назад департамент судейства написал, что шайба после броска Педана не залетела в ворота и была признана ошибочной.

— Да ладно! Серьёзно, что ли? Не было гола?

— Не было.

— Не могу комментировать подобные вещи, только что от вас это узнал, надо потом посмотреть на видео. Я не видел, у меня нет комментариев даже, — сказал Ларионов на пресс-конференции.

На 46-й минуте встречи после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене не удостоверился в правильности взятия ворот и был пожизненно отстранён от работы на матчах КХЛ.