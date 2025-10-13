«Серьёзно, что ли?» Реакция Ларионова на признание ошибочным гола Педана
Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на признание ошибочным победного гола Андрея Педана в матче с «Автомобилистом» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5) 1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5) 2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)
— Пару минут назад департамент судейства написал, что шайба после броска Педана не залетела в ворота и была признана ошибочной.
— Да ладно! Серьёзно, что ли? Не было гола?
— Не было.
— Не могу комментировать подобные вещи, только что от вас это узнал, надо потом посмотреть на видео. Я не видел, у меня нет комментариев даже, — сказал Ларионов на пресс-конференции.
На 46-й минуте встречи после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене не удостоверился в правильности взятия ворот и был пожизненно отстранён от работы на матчах КХЛ.
