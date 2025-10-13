Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд отреагировал на громкий скандал в КХЛ, связанный с ошибочным голом СКА

Вайсфельд отреагировал на громкий скандал в КХЛ, связанный с ошибочным голом СКА
Комментарии

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал признание ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА. Встреча состоялась сегодня, 13 октября, и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

— Как можете прокомментировать данный эпизод?
— Несчастный случай, такое в спорте и в жизни бывает. Разъяснение от КХЛ исчерпывающее, добавить тут нечего.

— В вашей судейской карьере что-то подобное бывало?
— У меня лично — нет, но я видел такие моменты, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
КХЛ признала ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android