Вайсфельд отреагировал на громкий скандал в КХЛ, связанный с ошибочным голом СКА
Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал признание ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА. Встреча состоялась сегодня, 13 октября, и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5) 1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5) 2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)
— Как можете прокомментировать данный эпизод?
— Несчастный случай, такое в спорте и в жизни бывает. Разъяснение от КХЛ исчерпывающее, добавить тут нечего.
— В вашей судейской карьере что-то подобное бывало?
— У меня лично — нет, но я видел такие моменты, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
