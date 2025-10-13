Вайсфельд отреагировал на громкий скандал в КХЛ, связанный с ошибочным голом СКА

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал признание ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА. Встреча состоялась сегодня, 13 октября, и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

— Как можете прокомментировать данный эпизод?

— Несчастный случай, такое в спорте и в жизни бывает. Разъяснение от КХЛ исчерпывающее, добавить тут нечего.

— В вашей судейской карьере что-то подобное бывало?

— У меня лично — нет, но я видел такие моменты, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».