«Это удача, о которой мы и говорим». Ларионов — о неверно засчитанном голе Педана
Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал удачей неверно засчитанную шайбу в матче с «Автомобилистом» (2:1). По окончании игры департамент судейства КХЛ признал ошибочным взятие ворот екатеринбуржцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5) 1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5) 2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)
«Даже не предполагал, что такое бывает. Что, сетку порвал? Знаете, наверное, это та удача, о которой мы и говорим. Наконец-то где-то повезло. Это часть игры, порой голы заходят от арбитра, и мы ничего не можем сделать… Что, опять соберём ребят, чтобы они оделись и сыграли овертайм? Всё это уже вошло в историю, такие вещи случаются, но очень редко. Честно говоря, я шокирован», — сказал Ларионов на пресс-конференции.
