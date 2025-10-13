Скидки
«Это удача, о которой мы и говорим». Ларионов — о неверно засчитанном голе Педана

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал удачей неверно засчитанную шайбу в матче с «Автомобилистом» (2:1). По окончании игры департамент судейства КХЛ признал ошибочным взятие ворот екатеринбуржцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

«Даже не предполагал, что такое бывает. Что, сетку порвал? Знаете, наверное, это та удача, о которой мы и говорим. Наконец-то где-то повезло. Это часть игры, порой голы заходят от арбитра, и мы ничего не можем сделать… Что, опять соберём ребят, чтобы они оделись и сыграли овертайм? Всё это уже вошло в историю, такие вещи случаются, но очень редко. Честно говоря, я шокирован», — сказал Ларионов на пресс-конференции.

КХЛ признала ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА
