«Это удача, о которой мы и говорим». Ларионов — о неверно засчитанном голе Педана

Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал удачей неверно засчитанную шайбу в матче с «Автомобилистом» (2:1). По окончании игры департамент судейства КХЛ признал ошибочным взятие ворот екатеринбуржцев.

«Даже не предполагал, что такое бывает. Что, сетку порвал? Знаете, наверное, это та удача, о которой мы и говорим. Наконец-то где-то повезло. Это часть игры, порой голы заходят от арбитра, и мы ничего не можем сделать… Что, опять соберём ребят, чтобы они оделись и сыграли овертайм? Всё это уже вошло в историю, такие вещи случаются, но очень редко. Честно говоря, я шокирован», — сказал Ларионов на пресс-конференции.