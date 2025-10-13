«Нэшвилл» одержал уверенную победу над «Оттавой» в гостях
Сегодня, 13 октября, в Оттаве (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Канадиен Тайр-центр», одержали гости со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маршессо (Бантинг, Хаула) – 32:11 0:2 О'Райлли (Стэмкос, Форсберг) – 54:38 1:2 Грейг (Козенс, Сандерсон) – 57:57 (pp) 1:3 Маршессо (Йози) – 59:06 1:4 Смит (Евангелиста) – 59:48
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (дважды), Райан О'Райлли и Коул Смит. Единственную шайбу хозяев на свой счёт записал Ридли Грейг.
Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не набрал очков в этом матче. Нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков также не отметился результативными действиями.
В следующей встрече «Сенаторз» встретятся с «Баффало Сэйбрз», а «Предаторз» сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс». Игры пройдут 16 и 15 октября соответственно.
