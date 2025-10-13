Скидки
Торонто Мэйпл Лифс — Детройт Ред Уингз, результат матча 13 октября 2025 года, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

«Детройт» обыграл «Торонто» и одержал вторую победу подряд на старте сезона
Комментарии

Сегодня, 13 октября, в Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Скоушабэнк-Арена», одержали гости со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 18:55 (pp)     0:2 ван Римсдайк (Копп) – 44:25     1:2 Нис (Макманн) – 47:29     2:2 Йернкрок (Нис) – 53:42     2:3 Эпплтон (Шьяро, Финни) – 59:15    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Ларкин, Джеймс ван Римсдайк и Мэйсон Эпплтон. За хозяев отличились Мэтт Нис и Калле Йернкрок.

Для «Торонто» это второе поражение подряд на старте сезона, у «Детройта» — вторая победа подряд.

В следующем матче «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Нэшвилл Предаторз», а «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Флоридой Пантерз». Игры пройдут 15 и 16 октября соответственно.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
