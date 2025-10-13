«Детройт» обыграл «Торонто» и одержал вторую победу подряд на старте сезона

Сегодня, 13 октября, в Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Скоушабэнк-Арена», одержали гости со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Ларкин, Джеймс ван Римсдайк и Мэйсон Эпплтон. За хозяев отличились Мэтт Нис и Калле Йернкрок.

Для «Торонто» это второе поражение подряд на старте сезона, у «Детройта» — вторая победа подряд.

В следующем матче «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Нэшвилл Предаторз», а «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Флоридой Пантерз». Игры пройдут 15 и 16 октября соответственно.