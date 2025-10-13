Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 13 октября 2025 года

Сегодня, 13 октября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 13 октября 2025 года:

«Динамо-Алтай» – «Торпедо-Горький» — 0:3;
СКА-ВМФ – «Горняк-УГМК» — 2:3 ОТ;
«Буран» – «Югра» — 2:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 23 очками после 14 встреч. Тройку замыкает «Горняк-УГМК» (22 очка в 15 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одной игре дома и по одной – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Новости. Хоккей
