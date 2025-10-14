Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 13 октября 2025 года

В понедельник, 13 октября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 13 октября 2025 года:

«Толпар» – «Кузнецкие Медведи» — 3:5;

«Амурские Тигры» – МХК «Спартак MAX» — 2:1 ОТ;

«Тайфун» – «Крылья Советов» — 4:3 Б;

«Стальные Лисы» – «Омские Ястребы» — 2:0;

МХК «Динамо» М – «Красная Армия» — 3:1;

«Академия Михайлова» – МХК «Спартак» — 2:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 24 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 23 очка после 13 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.