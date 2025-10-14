В понедельник, 13 октября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 13 октября 2025 года:
«Толпар» – «Кузнецкие Медведи» — 3:5;
«Амурские Тигры» – МХК «Спартак MAX» — 2:1 ОТ;
«Тайфун» – «Крылья Советов» — 4:3 Б;
«Стальные Лисы» – «Омские Ястребы» — 2:0;
МХК «Динамо» М – «Красная Армия» — 3:1;
«Академия Михайлова» – МХК «Спартак» — 2:1.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 24 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 23 очка после 13 матчей.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.