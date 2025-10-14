Тренер «Автомобилиста» назвал причины поражения команды в матче со СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:2).

«Ожидали, что СКА будет довольно-таки агрессивно начинать дома, готовили ребят к этому периоду. Но СКА очень хорошо провёл первый период, мы где-то перестроились во втором периоде и имели хорошие моменты и выход «в ноль», однако не реализовали свои моменты. Что касается третьего периода — игра шла до гола, и СКА его забил (пресс-конференция состоялась до официального сообщения КХЛ об отмене гола СКА. — Прим. «Чемпионата»). Было много борьбы, много стыков. Конечно, хотелось сыграть более агрессивно в атаке, но где-то у нас сегодня это не получилось — это основное. Неплохая была оборона, однако мы тяжело выходили из неё в контратаку», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Автомобилиста».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 15 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 21 очком после 16 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.