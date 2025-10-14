Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Автомобилиста» назвал причины поражения команды в матче со СКА

Тренер «Автомобилиста» назвал причины поражения команды в матче со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

«Ожидали, что СКА будет довольно-таки агрессивно начинать дома, готовили ребят к этому периоду. Но СКА очень хорошо провёл первый период, мы где-то перестроились во втором периоде и имели хорошие моменты и выход «в ноль», однако не реализовали свои моменты. Что касается третьего периода — игра шла до гола, и СКА его забил (пресс-конференция состоялась до официального сообщения КХЛ об отмене гола СКА. — Прим. «Чемпионата»). Было много борьбы, много стыков. Конечно, хотелось сыграть более агрессивно в атаке, но где-то у нас сегодня это не получилось — это основное. Неплохая была оборона, однако мы тяжело выходили из неё в контратаку», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Автомобилиста».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 15 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 21 очком после 16 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.

Материалы по теме
«Судья отстранён пожизненно». Победного гола СКА не было, КХЛ уже признала ошибку!
Видео
«Судья отстранён пожизненно». Победного гола СКА не было, КХЛ уже признала ошибку!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android