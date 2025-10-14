Скидки
Голкипер «Вашингтона» отметил действия Панарина после яркого сейва в матче с «Рейнджерс»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен высказался о своём сейве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0). Линдгрен сделал эффектное спасение после броска Мики Зибанеджада с передачи россиянина Артемия Панарина.

«Два действительно классных хоккеиста шли в атаку два в одного. Это было непросто. Панарин сделал отличный пас, Зибанеджад хорошо приложился по шайбе. Я почувствовал, что сумел поймать её краешком ловушки. На долю секунды мелькнула вспышка — показалось, будто шайба залетела в ворота. Я даже не понял, что это было, но потом посмотрел вниз — и она в моей ловушке. Так что я доволен. Но момент был шикарный. К счастью, я справился», — приводит слова Линдгрена официальный сайт «Вашингтона».

Следующий матч «Рейнджерс» проведут дома с «Эдмонтон Ойлерз» 15 октября. «Вашингтон» же начнёт домашнюю серию и встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» также 15 октября.

