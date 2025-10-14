Тренер «Айлендерс» высказался о доверии к Сорокину после неудачного старта в новом сезоне

Главный тренер «Нью-Йорк Айнлендерс» Патрик Руа рассказал, что доверяет российскому голкиперу Илье Сорокину после неудачного старта в новом сезоне национальной хоккейной лиги. В своём последнем матче «Айлендерс» проиграли «Виннипег Джетс» со счётом 2:5.

«Я ему очень доверяю. Очень доверяю. Знаю, он взял на себя вину за пару голов, но я, со своей стороны, ему очень доверяю», — сказал Руа на пресс-конференции.

«Айлендерс» проиграли три стартовых матча НХЛ. Сорокин принял участие в каждом из них, в среднем пропуская четыре шайбы за игру. В следующе матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» встретятся с «Эдмонтон Ойлерз». Матч состоится 17 октября, начало – 2:30 мск.